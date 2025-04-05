Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 4 Türkiye rekoru kırıldı

Büyük erkekler 4x50 metre bayrak yarışında ise Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Derin Atman, Ege Kerem Yamanoğlu, Muhammed Ali Şahin ve Yekta Can Saltık, 1.07.67'lik dereceleriyle rekor kırma başarısı gösterdi.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisi 14-15 yaş grubunda İpek Çolak 1.57.39'luk derecesiyle, 16-17 yaş grubunda da Ece Ayca Karabulut 1.34.32'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.

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