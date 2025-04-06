Anadolu Ajansı 105 yaşında

Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Enver Şengül, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar ve Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

Şengül, mesajında Anadolu Ajansının 105 yıldır doğru ve tarafsız haberciliğin adresi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü tebrik eden Şengül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en zor şartlarını yaşadığı Kurtuluş Savaşı yıllarında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük öngörüsüyle kurulan ve aradan geçen bunca zamana rağmen güvenilir haberciliğin adresi olan Anadolu Ajansı, çağın habercilik anlayışına ve dijital gelişmelere ayak uydurarak dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından biri olmayı başarmıştır.

Yıllar önce kısa bir süreliğine de olsa görev yapma onuruna eriştiğim Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Hem ülkemiz içinde hem de dünyanın farklı coğrafyalarında gece gündüz demeden görev yapan emekçilerini saygıyla selamlıyorum."