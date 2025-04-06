Anadolu Ajansı 105 yaşında

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın basın alanında öncü rolünü başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olan ajansın milli mücadele döneminden bu yana halkı bilgilendiren çalışmalara imza attığını aktaran Yıldırım, "Anadolu Ajansı kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Anadolu Ajansının 105'inci yıl dönümünü kutluyor, Edirne'mizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında özveriyle görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.