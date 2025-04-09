Edirne'de Polis Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi

Edirne'de Polis Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce hafta kapsamında polis memurlarının katılımıyla voleybol, futbol, masa tenisi, bowling ve atış turnuvaları düzenlendi.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Polis ve Ben" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışması yapıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümünü gururla, şanla, şerefle kutladıklarını söyledi.

Türk milletine hizmet etmenin, benzersiz bir değer olduğunu belirten Karaburun, "Bizim tek amacımız milletimizin gönlünde bir yer tutabilmek. Edirneli hemşerilerimiz de bu konuda bize destek oldular, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize destek olan yanımızda olan tüm kurumlarımıza da ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum" dedi.