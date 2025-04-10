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        Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:46
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        Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenlerle kutlandı.

        Edirne'de Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın kutlama mesajları paylaşıldı.

        Karaburun törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 180 yıldır fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğünden sapmadan, insan haklarına saygılı şekilde görev yapan teşkilatımız, sadece güvenliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal barış, huzur ve devletin bekasının teminatı oldu." ifadelerini kullandı.

        Karaburun konuşmasında ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözünü hatırlatarak, Edirne'nin huzur ve güvenliği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Tören, polis helikopterinin uçuşu ve polis araçlarının kortej geçişi ile tamamlandı. Törene Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'daki kutlama töreni Valilik önünde düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Turanlı, teşkilatın 180 yıllık tarihinde görev almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'deki asayişle ilgili huzur düzenini en iyi iyileştiren illerin başında olma gururunu yaşayan bir emniyet müdürü olarak bize olan yardımlarından dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Tekirdağ halkına, kanunlara, millete, devlete bağlılığı, huzur ve güvenin devamıyla ilgili gayretimize olan katkıları dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

        -Kırklareli

        Kırklareli'nde ise tören Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.

        Çamuroğlu konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının köklü geçmişiyle birlikte teknolojik gelişmeleri takip ederek toplumun güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı. Çamuroğlu, "Teşkilatımız hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak vatanı, bayrağı ve milleti için gerektiğinde canını vermekten çekinmemiştir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve personelimize sağlık ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Kırklareli Şehitliği'nde devam eden törende şehitler için dua edilerek, şehit mezarları ziyaret edildi.

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