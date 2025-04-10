Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenlerle kutlandı.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın kutlama mesajları paylaşıldı.

Karaburun törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 180 yıldır fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğünden sapmadan, insan haklarına saygılı şekilde görev yapan teşkilatımız, sadece güvenliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal barış, huzur ve devletin bekasının teminatı oldu." ifadelerini kullandı.

Karaburun konuşmasında ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözünü hatırlatarak, Edirne'nin huzur ve güvenliği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tören, polis helikopterinin uçuşu ve polis araçlarının kortej geçişi ile tamamlandı. Törene Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı - Tekirdağ Tekirdağ'daki kutlama töreni Valilik önünde düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Turanlı, teşkilatın 180 yıllık tarihinde görev almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'deki asayişle ilgili huzur düzenini en iyi iyileştiren illerin başında olma gururunu yaşayan bir emniyet müdürü olarak bize olan yardımlarından dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Tekirdağ halkına, kanunlara, millete, devlete bağlılığı, huzur ve güvenin devamıyla ilgili gayretimize olan katkıları dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum." dedi.