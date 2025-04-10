Edirne'de kısa kısa

Edirne Belediyesince çevre temizliği ve duyarlılığını artırmak amacıyla yeni düzenler yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında alınan kararla, çevre temizliğini ve çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla Edirne Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne yeni maddeler eklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, çevre temizliği konusunda bazı vatandaşların duyarsız davrandığını belirtti.

Bu konuda ciddi önlemler aldıklarını bildiren Akın, "Bu nedenle bazı yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Çevre temizliği ve çevre duyarlılığı en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda ciddi yaptırımlar uygulayacağız. Tüm hemşerilerimi bu konuda daha hassas olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Kore Gazisi Bacı'ya ziyaret

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Kore Gazisi Arif Bacı'yı Aile Yılı kapsamında ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Fidan ziyarette Bacı'nın talep ettiği tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Bacı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, tekerlekli sandalye için teşekkür etti.

Ziyarette, Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı Esra Akgün Yılmaz ile Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi Sorumlusu Öznur Kara da yer aldı.