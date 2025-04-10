Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı
Edirne Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen davette polis teşkilatının 180 yıllık koca bir çınar olduğunu söyledi.
Polislerin 180 yıldır suç ve suçlularla mücadele ettiğini belirten Sezer, "Polis teşkilatımız sürekli kendini yenileyerek bu güzel millete bu güzel vatana hizmet ediyorlar." dedi.
Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünün de görevini başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.
Özel bir teşekkür etmek istediğini belirten Sezer, şunları kaydetti:
"Sınır iliyiz ve çok zor şartlarda görev yapıyoruz aslında. Mesuliyetimiz çok büyük. Her türlü asayiş olayıyla karşı karşıyayız. Bu arada da arkadaşlarımız Emniyet Müdürümüzün öncülüğünde yoğun şekilde çalışıyorlar. 81 il içerisinde hem mala karşı işlenen suçlarda hem de kişilere karşı işlenen suçlarda Edirne'miz suç oranlarının azaltılması ve suçla mücadelede ilk beşin içerisinde. Bu manada da gerçekten bizler gurur duyduk. Bakanlığımızın da takdirlerini kazandılar. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
- "Daha azimli ve kararlı yürüyeceğiz"
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da şanlı bir geçmişe sahip polis teşkilatının 180. yaşını onur ve gururla kutladıklarını ifade etti.
Huzur ve güveni sağlamak için fedakarca çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaburun, "10 Nisan bizim için bir doğum günü. Bugün yeni hedefler ve yeni ufuklara daha azimli ve kararlı yürüyeceğiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası yarınlara daha emin ve daha güçlü şekilde teslim edebilmek ümidiyle." ifadelerini kullandı.
Kutlama kapsamında deniz polisleri de Meriç Nehri'nde bir gösteri sundu.
Polisler zodyak botla nehre gelerek dalış yaptı ve suyun üzerinde Türk bayrağı açtı. Bottaki polisler ise meşaleler eşliğinde "Polis Huzur ve Güven Verir" yazılı pankart açarak mesaj verdi.
Katılımcılar gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.
Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları, şehit yakınları, gaziler ve polisler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.