Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

Edirne Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen davette polis teşkilatının 180 yıllık koca bir çınar olduğunu söyledi.

Polislerin 180 yıldır suç ve suçlularla mücadele ettiğini belirten Sezer, "Polis teşkilatımız sürekli kendini yenileyerek bu güzel millete bu güzel vatana hizmet ediyorlar." dedi.

Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünün de görevini başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Özel bir teşekkür etmek istediğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Sınır iliyiz ve çok zor şartlarda görev yapıyoruz aslında. Mesuliyetimiz çok büyük. Her türlü asayiş olayıyla karşı karşıyayız. Bu arada da arkadaşlarımız Emniyet Müdürümüzün öncülüğünde yoğun şekilde çalışıyorlar. 81 il içerisinde hem mala karşı işlenen suçlarda hem de kişilere karşı işlenen suçlarda Edirne'miz suç oranlarının azaltılması ve suçla mücadelede ilk beşin içerisinde. Bu manada da gerçekten bizler gurur duyduk. Bakanlığımızın da takdirlerini kazandılar. Bizler de teşekkür ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin."