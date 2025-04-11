Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve müdürlük personelleri Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ile mücadele noktasında "Önce insan" prensibiyle görev yapan, Göç İdaresi Başkanlığı 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu ve müdürlük personelleri Vali Yunus Sezer’i ziyaret etti.

Aşılıoğlu, Vali Sezer'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan kuruluş yıldönümü kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ziyaretler gerçekleşti.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'nu ziyaret ederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ermiş ve Karaburun, Aşılıoğlu'na başarılar dileyerek kendisini tebrik etti.