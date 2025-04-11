Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Ş.T. ve M.K. arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T, evine gidip tüfeğini aldı. Kahvehaneye dönen Ş.T, yanında getirdiği tüfekle M.K'yi yaraladı.
Yaralı, çevredekilerin tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli Ş.T. ile oğlunu gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.