"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadele bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması, öğrencilerin bu konudaki duyarlılığının artırılarak sanatsal ve edebi yönlerinin desteklenmesi amacıyla yarışma düzenlendi.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" kapsamında Edirne genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

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