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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:30
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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.Ö. ile H.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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