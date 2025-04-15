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        Edirne, tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizmde öne çıkıyor

        HAKAN ŞAHİN - Osmanlı İmparatorluğu'na 1365-1453 yılları arasında başkentlik yapan Edirne, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğasıyla Türkiye'nin önemli turizm şehirleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:57
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        Edirne, tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizmde öne çıkıyor
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        HAKAN ŞAHİN - Osmanlı İmparatorluğu'na 1365-1453 yılları arasında başkentlik yapan Edirne, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğasıyla Türkiye'nin önemli turizm şehirleri arasında yer alıyor.

        Avrupa'ya açılan sınır kapılarıyla stratejik konumda bulunan şehir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi camileri, külliyeleri, köprüleri ve saray kalıntılarıyla Edirne, ziyaretçilerine açık hava müzesi niteliğinde bir deneyim sunuyor.

        Sayısız tarihi eser, kültürel etkinlikler ve doğal güzellikler Edirne'yi kültür ve inanç turizmi açısından öne çıkarıyor.

        - Edirne denilince akla gelen ilk yer: Selimiye

        Edirne denildiğinde akla ilk gelen yapı, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi oluyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu muhteşem yapı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Bunun yanı sıra Osmanlı'nın erken dönem mimarisini yansıtan yapıları Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Osmanlı döneminde tıp ve müzikle tedavi uygulamalarını anlatan 2. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi, Türkiye'nin diplomasi tarihine ışık tutan Karaağaç Tren İstasyonu ve Lozan Anıtı en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

        Tarihi kervansaraylar, Meriç Nehri ve tarihi köprüleriyle Edirne, ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor.

        Edirne, tarih ve kültür turizmi açısından büyük ilgi görse de gastronomi turizmiyle de adından söz ettiriyor.

        Meşhur Edirne tava ciğeri, badem ezmesi ve peyniri şehri ziyaret edenlerin tatmak istediği lezzetler arasında yer alıyor.

        Ayrıca her yıl düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kente büyük bir ziyaretçi akını sağlıyor. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen bu organizasyon, Edirne'nin turizm potansiyelini artıran önemli unsurlardan biri.

        Edirne, festivalleri ve alışveriş imkanlarıyla da turizm sektöründe özel bir yer tutuyor.

        Turizm Haftası'nda bu eşsiz şehri ziyaret etmek, hem tarih meraklıları hem de doğa ve lezzet keşfine çıkanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

        - "İlk önce kent kültürü ve bilincini yaşatmalıyız"

        Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Ender Bilar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin son yıllarda yoğun turist akınına uğradığını söyledi.

        Şehrin turizm potansiyelinin kültürel değerlerden beslendiğine dikkati çeken Bilar, "Selimiye Camisi ve özellikle meydanının yıllarca atıl durumda kaldıktan sonra böyle bir güzelliğe kavuşması kentin turizm potansiyelini tetiklemiştir. Özellikle Edirne Sarayı'nın da ayağa kaldırılması gibi çalışmalar düşünüldüğünde kentin turizmi 3-4 kat artacaktır." dedi.

        Bilar, Edirne'nin kültür mirasları, doğal güzelliği, gastronomi ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu kaydetti.

        Açık hava müzesi olarak tanımlanan Edirne'nin tüm değerlerini iyi şekilde pazarlamak gerektiğini vurgulayan Bilar, şöyle devam etti:

        "Son yıllarda kültür miraslarının ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar çok değerli ve anlamlı. Sokak ve caddeleri süsleyen, taçlandıran kültür mirasları ne kadar çok ayağa kaldırılır ve yaşama kazandırılırsa, kentin turizm potansiyeli o kadar daha artacaktır.

        Edirne bir taraftan kültür turizmi için çok önemli değerleri içinde taşırken diğer taraftan doğal güzellikleri, gastronomi zenginlikleriyle ön plana çıkıyor, değer kazanıyor. Kentimizin değerlerinin turizme dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için de turizmi iyi anlamak, iyi değerlendirmek ve iyi anlatmak gerekiyor. Kültür miraslarımızı çocuklarımıza, halkımıza öğretmezsek, geleceğe taşıyamayız. İlk önce kent kültürü ve bilincini yaşatmamız ve geliştirmemiz gerekiyor."

        Kültürel değerlerin yurt içi ve dışında daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade eden Bilar, her geçen gün turizm potansiyeli ve turist sayısı artan Edirne'de altyapı, konaklama ve park sorunlarının da bir an önce çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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