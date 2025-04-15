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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Turizm Haftası mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:09
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Turizm Haftası mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, Edirne'nin turizmin başkenti olduğunu belirtti.

        Edirne'nin tarih ve kültür bakımından çok özel bir şehir olduğunu aktaran İba, "Bugüne kadar Edirne halkının ve turizmci esnafın yüzünü güldürecek çalışmalar yapılması noktasında elimizden geleni yaptık. Esnafın talepleri çerçevesinde ilgili birimlerle görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Kentin turizmine katkı sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği desteğiyle Kaleiçi'nde tarihi konakların restorasyonu, Saraçlar Caddesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi gibi çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlatan İba, Edirne'nin tarihi yerleriyle, camileriyle, köprüleriyle turistlerin ilgi odağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

        Turizm Haftası'nın tüm ülke için önemli olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

        "Edirne gibi tarih ve kültür kokan medeniyetler şehrinin bu haftayı ve turizmi layık olduğu şekilde desteklemesi gerektiğine inanıyorum. AK Parti İl Başkanlığı olarak bu kent için durmadan çalışmak hem vazifemiz, hem de tutkumuzdur. Edirne'mizin layık olduğu hizmetlere de projelere de kavuşacağına olan inancımız tamdır."

        Edirne'deki esnafın Turizm Haftası'nı kutlayan İba, kentin tanıtımına büyük katkılar sunan turizm elçisi Bahri Dinar'ı da rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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