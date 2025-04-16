Edirne Akıl ve Zeka Oyunları final müsabakaları yapıldı

Finallarde dereceye giren öğrenciler, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca Kars'ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalara katılan ilkokul öğrencileri, abluka, motif, equilibrio, pentago ve küre, ortaokul öğrencileri de kulamı, abluka, mangala, pentago ve küre kategorilerinde mücadele etti.

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