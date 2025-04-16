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        Edirne Akıl ve Zeka Oyunları final müsabakaları yapıldı

        Edirne Akıl ve Zeka Oyunları il final müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:33
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        Edirne Akıl ve Zeka Oyunları final müsabakaları yapıldı
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        Edirne Akıl ve Zeka Oyunları il final müsabakaları gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 10 kategoride 86 ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı.

        Müsabakalara katılan ilkokul öğrencileri, abluka, motif, equilibrio, pentago ve küre, ortaokul öğrencileri de kulamı, abluka, mangala, pentago ve küre kategorilerinde mücadele etti.

        Dereceye giren öğrencilere belge, madalya ve zeka oyunu armağan edildi.

        Finallarde dereceye giren öğrenciler, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca Kars'ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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