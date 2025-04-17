Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor

Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.

Kentin kuzeyindeki tarım arazilerinin suyla buluşturulması amacıyla yatırım programına alınan Çömlekköy Barajı'nın inşasına geçen yıl başlandı.

Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli baraj, 56 bin 500 dekar tarım arazisini sulamaya açacak.

Baraj ile sulu tarımın daha geniş alanlara yayılmasıyla bölgede kuraklığın ve verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çömlekköy Barajı regülatörü ile Tunca Nehri'nin içerisinde bulunan alandaki boru iletim hattı bu yıl tamamlanarak bölgede mini bir baraj inşa edilmiş olacak.

- Vali Sezer, incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, baraj inşaatında incelemede bulundu.

Sahayı gezen Vali Sezer, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.