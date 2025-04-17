Edirne'de kafe ve restoranlarda çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı

Esra Sevinç de denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

"Sigara içilmez" uyarısının yazdığı levhaların işletmede asılı olduğunu belirten Çağlayan, "Bizde bu konuda hassasız. İnsanların daha sağlıklı ortamda oturmasını temenni ederiz. Denetimlerin artmasını destekliyorum." dedi.

Edirne'de de Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden gelen çapraz ekipler kafe ve restoranlardan oluşan 30 işletmeyi denetledi.

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