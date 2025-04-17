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        Edirne'de kafe ve restoranlarda çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı

        Edirne'de Kırklareli'nden gelen çapraz denetleme personelleri, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:15
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        Edirne'de kafe ve restoranlarda çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
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        Edirne'de Kırklareli'nden gelen çapraz denetleme personelleri, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

        Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan denetimler sürüyor.

        Edirne'de de Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden gelen çapraz ekipler kafe ve restoranlardan oluşan 30 işletmeyi denetledi.

        Sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, yasağı uygulamayan 4 işletmeye ceza uyguladı.

        Denetimlere Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

        Kafe çalışanı Kerem Çağlayan, AA muhabirine, denetimlerden memnun olduğunu söyledi.

        "Sigara içilmez" uyarısının yazdığı levhaların işletmede asılı olduğunu belirten Çağlayan, "Bizde bu konuda hassasız. İnsanların daha sağlıklı ortamda oturmasını temenni ederiz. Denetimlerin artmasını destekliyorum." dedi.

        Esra Sevinç de denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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