TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bu kapsamda Kuzey Makedonya ekibi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

"Hayat, çocuklar gülünce güzel" ana temasıyla düzenlenecek şenlikler için Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinden 19 misafir çocuk Türkiye'ye geldi.

Öğrencilerden Salem Ramadani, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Türkiye'de bir çocuk şenliğine davet edilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ramadani, "Bu etkinlik çok güzel ve eğlenceli olacak. Farklı çocuklarla çok güzel dostluk kuracağıma inanıyorum. Bizim açımızdan ve sosyalleşme açısından çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ulviye Aydini, etkinliğin çok eğlenceli ve güzel olacağını söyledi.

Şenliğe 30 ülkeden katılım gerçekleşecek.

-1979'dan bu yana TRT'de kutlanıyor