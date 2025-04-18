Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı

        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı.

        Bu kapsamda Kuzey Makedonya ekibi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

        "Hayat, çocuklar gülünce güzel" ana temasıyla düzenlenecek şenlikler için Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinden 19 misafir çocuk Türkiye'ye geldi.

        Öğrencilerden Salem Ramadani, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirtti.

        Türkiye'de bir çocuk şenliğine davet edilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ramadani, "Bu etkinlik çok güzel ve eğlenceli olacak. Farklı çocuklarla çok güzel dostluk kuracağıma inanıyorum. Bizim açımızdan ve sosyalleşme açısından çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Ulviye Aydini, etkinliğin çok eğlenceli ve güzel olacağını söyledi.

        Şenliğe 30 ülkeden katılım gerçekleşecek.

        -1979'dan bu yana TRT'de kutlanıyor

        İlki 1979 yılında düzenlenen ve TRT'nin dünya çocuklarını buluşturmak üzere hayata geçirdiği TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne beş ülke katılmıştı. Takip eden yıllarda coşkusu ve kitlelere verdiği mesaj nedeniyle şenlik dünyanın gözünün çevrildiği, çocukları bir araya getiren önemli bir organizasyon haline dönüştü.

        TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği coşkusu 1979-2000 yılları arasında Ankara'da yaşandı, sonraki yıllarda İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlanmaya devam etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre

        Benzer Haberler

        Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak
        Edirne, "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na ev sahipliği yapacak
        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Edirne'de "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık programı düzenlendi
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, öğrencilerle bir araya geldi
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, öğrencilerle bir araya geldi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza kesildi
        Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza kesildi