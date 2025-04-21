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        Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı

        Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşı tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 08:07 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:07
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        Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşının uzattığı dalla kıyıya çıktı
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        Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşı tarafından kurtarıldı.

        Arkadaşlarıyla nehrin kenarına gelen Berkant Açıkgöz (17) burada bir süre vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

        Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bu sırada sudan çıkmak için çabalayan Açıkgöz'e arkadaşı Gökay Erol yardım etti. Erol, nehir kenarındaki bir ağaçtan kırdığı dalı Açıkgöz'e uzatarak sudan çıkmasını sağladı.

        Olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrolde Açıkgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri de gencin ailesine haber verdi.

        Gökay Erol, AA muhabirine, arkadaşının dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi.

        Kendisinden yardım isteyen arkadaşını kurtarmak için çabaladığını anlatan Erol, "O sırada ağaçtan dal kırıp arkadaşıma uzattım ve kıyıya çektim. Lunaparka gidecektik, öncesinde gezmek için nehir kenarına geldik. Sonra da bu olayı yaşadık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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