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        Edirne'den kısa kısa

        AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri kurumlarda eğitim vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:13
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        Edirne'den kısa kısa
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        AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri kurumlarda eğitim vermeye devam ediyor.

        AFAD ekipleri Tapu Ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü personeline kurumun konferans salonunda afet farkındalık eğitimi verdi.

        Ekipler müdürlüğün bahçesinde ise çadır kurmayı uygulamalı olarak anlattı.

        - Meriç'te 23 Nisan etkinliği

        Meriç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mesire alanında düzenlenen etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir araya geldi.

        Öğrenciler etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalara katıldı ve oyunlar oynadı.

        - Şehitlerin aileleri ziyaret edildi

        Keşan Belediyesi ekiplerince şehitlerin aileleri ziyaret edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Şehitler Haftası kapsamında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince şehitlerin ailelerine ziyarette bulunuldu.

        Keşan Belediyesinin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Onların her bir sözü gözlerindeki hüzün ve gurur bizlere bu topraklarda özgürce yaşamanın bedelini bir kez daha hatırlattı. Dualarımız şehitlerimizle, gönlümüz her daim onların geride bıraktığı emanetlerle."

        - Sezer, TOBB toplantısına katıldı

        İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, TOBB Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren oda ve borsaların çalışmaları, talepleri ve çözüm önerileri görüşüldü.

        Toplantıya, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve Marmara Bölgesi'ndeki oda ve borsa başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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