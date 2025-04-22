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        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:28
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        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.T'nin kullandığı 22 LG 611 plakalı hafif ticari araç İstasyon Mahallesi'ndeki Edirne Tren Gar'ı önünde A.E'nin idaresindeki 59 AJE 020 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan A.E. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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