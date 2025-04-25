Yağ bitkisi kanola, arıcılıkta da avantaj sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, nektar ve polen bakımından zengin kanolanın, arılar için önemli besin kaynağı olduğunu belirtti.

Tülek, AA muhabirine, kanolanın önemli bir yağ bitkisi olduğunu söyledi.

Baharda açan sarı çiçekleriyle tarlaları renklendiren kanolanın Trakya'da geniş alanlarda üretildiğini ifade eden Tülek, enstitünün, deneme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde bitkinin ekimini yaptığını dile getirdi.

Bu yıl yaşanan kış kuraklığının olumsuz etkilerinin, bahar yağışlarıyla ortadan kalktığını anlatan Tülek, "Kanola, Trakya'da önemli münavebe bitkilerinden biri. Kışlık ekilişlerde bölgemizde buğday ve arpa başta olmak üzere kanola ekimi yapılıyor. Yazlık olarak diğer münavebe bitkimiz ise ayçiçeği. Dönüşümlü olarak bu bitkilerin ekimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Tülek, kanolanın yağ bitkisi olmasının yanı sıra arıcılık faaliyetlerine katkı sağladığını vurguladı.