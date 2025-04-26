Edirne'de "Sağlıklı Zayıflama Okulu"nda eğitim başladı
Edirne'de "Sağlıklı Zayıflama Okulu"nda eğitim başladı.
Edirne'de "Sağlıklı Zayıflama Okulu"nda eğitim başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi'nde başlayan bahar dönemi ilk oturumu doktor, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde gerçekleşti.
Ön değerlendirme, bilgilendirme görüşmeleri yapılarak egzersiz ve beslenme planlamalarının yapıldığı oturumda katılımcılara merkezde yararlanabilecekleri diğer birimler de tanıtıldı.
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