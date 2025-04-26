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        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı

        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:56
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        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" kutlandı
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        Edirne'de "Dünya Veteriner Hekimler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Trakya Veteriner Hekimler Odasınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

        Trakya Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Buse Özyıldırım, yaptığı konuşmada, veteriner hekimliğim hayvan sağlığını korumak kadar insan sağlığına ve gıda güvenliğine de katkıda bulunan bir meslek olduğunu söyledi.

        Veteriner hekimlerin tedavinin yanı sıra hayvan sağlığını etkileyen çok yönlü sorunları da çözmeye çalıştığını belirten Özyıldırım, hayvan sağlığının korunması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve zoonoz hastalıkların önlenmesinin ekip çalışmasıyla gerçekleştiğini vurguladı.

        Veteriner hekimlerin fedakarca çalıştığını ifade eden Özyıldırım, meslektaşlarının gününü kutladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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