Edirne'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Güler'in (64) kullandığı 34 GA 2368 plakalı traktör, Koruklu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Güler'in cenazesi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.