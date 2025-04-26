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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:22
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Keşan ilçesinde de sağanak etkili oldu.

        Aniden bastıran sağanak nedeniyle apartmanların bahçelerinde ve yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

        Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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