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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları tamamlandı

        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:41
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        Uluslararası Meriç Kürek Yarışları tamamlandı
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        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları tamamlandı.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 20 kulüpten 300'e yakın sporcu mücadele etti.

        Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

        Şampiyonada akademi erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi kadınlar kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi birinci oldu.

        19 yaş altı erkekler kategorisinde Galatasaray, 19 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyon olmayı başardı. 17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde birinciliği Fenerbahçe elde etti.

        15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş, kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyon oldu.

        Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba ve Ferdiye Erdoğan ile Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç verdi.

        - "Herkesi Edirne'ye, Meriç Nehri'ne davet ediyoruz"

        Nesim İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençlerin heyecanla mücadele ettiği yarışları ailelerinin de merakla takip ettiğini söyledi.

        Meriç Nehri'nde yarışların süreceğini belirten İba, "Bundan sonra 4 yarışımız daha var. Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kupası, Büyükler Şampiyonası ve eylül ayında Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nın öncesinde mini bir Avrupa Şampiyonası olacak. İtalya ile ortak yapacağımız bir yarışma olacak bu." dedi.

        İba, Meriç Nehri'nde kampların ve yarışların süreceğini dile getirdi.

        Bugünkü yarışların temposunun biraz düşük olduğuna değinen İba, "Ama aslında haziran ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası için herkesi Edirne'ye, Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız ve keyifli görseller de çıkacağından eminiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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