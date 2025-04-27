Edirne'de düzenlenen Uluslararası Meriç Kürek Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 20 kulüpten 300'e yakın sporcu mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Şampiyonada akademi erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri, akademi kadınlar kategorisinde ise Boğaziçi Üniversitesi birinci oldu.

19 yaş altı erkekler kategorisinde Galatasaray, 19 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyon olmayı başardı. 17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde birinciliği Fenerbahçe elde etti.

15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş, kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyon oldu.

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba ve Ferdiye Erdoğan ile Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç verdi.

- "Herkesi Edirne'ye, Meriç Nehri'ne davet ediyoruz"

Nesim İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençlerin heyecanla mücadele ettiği yarışları ailelerinin de merakla takip ettiğini söyledi.