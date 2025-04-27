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        Türkiye, dental turizmde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanı Mustafa Yenilmez, Türkiye'nin, güçlü ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle sağlık turizminde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:05
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        Türkiye, dental turizmde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri
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        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanı Mustafa Yenilmez, Türkiye'nin, güçlü ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle sağlık turizminde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Yenilmez, Sağlık Bakanlığı himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'ndaki panelde, Türkiye'de dünya standartlarında diş sağlığı hizmeti verildiğini ifade etti.

        Türkiye'nin her noktasında ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirten Yenilmez, "Kamuda 135 ağız ve diş sağlığı merkezimiz, 43 ağız ve diş sağlığı hastanemiz bulunuyor. Özelde ise 140 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 3 ağız ve diş sağlığı hastanesi bulunmakta." dedi.

        Güçlü teknolojik altyapı, yetişmiş personel ve kaliteli tedavi hizmetiyle Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı hizmetine tüm dünyada gıptayla bakıldığını vurgulayan Yenilmez, şunları kaydetti:

        "Çok güvenli ve kaliteli bir sağlık sistemimiz bulunmakta. Sağlık turizminde her yıl artan dental turist oranına sahibiz. Özellikle son 5 yılda ciddi bir büyüme yakalamış durumdayız. Avrupa'nın en çok tercih edilen dental destinasyonlarından birisiyiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Balkanlar'dan hastalar Türkiye'yi tercih etmekte. Konumumuz ve destinasyonumuzun avantajlarını yaşıyoruz. Çok kolay ulaşılabilecek bir noktadayız. En çok tercih edilen işlemler ise implant uygulamaları, estetik diş tedavisi, zirkonyum ve seramik kaplamalar ile gülüş tasarımları. Avrupa'ya göre daha ekonomik bir tedavi imkanı sunuyoruz. Çok kısa sürelerde tedavi yapılabilmekte."

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