Türkiye, dental turizmde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanı Mustafa Yenilmez, Türkiye'nin, güçlü ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle sağlık turizminde Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Yenilmez, Sağlık Bakanlığı himayesinde, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'ndaki panelde, Türkiye'de dünya standartlarında diş sağlığı hizmeti verildiğini ifade etti.

Türkiye'nin her noktasında ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini belirten Yenilmez, "Kamuda 135 ağız ve diş sağlığı merkezimiz, 43 ağız ve diş sağlığı hastanemiz bulunuyor. Özelde ise 140 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 3 ağız ve diş sağlığı hastanesi bulunmakta." dedi.

Güçlü teknolojik altyapı, yetişmiş personel ve kaliteli tedavi hizmetiyle Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı hizmetine tüm dünyada gıptayla bakıldığını vurgulayan Yenilmez, şunları kaydetti: