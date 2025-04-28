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        Edirne'deki tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi çiftçilere alternatif ürünler sunuyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirdikleri bitkilerle çiftçilere örnek olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:43
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        Edirne'deki tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi çiftçilere alternatif ürünler sunuyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirdikleri bitkilerle çiftçilere örnek olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Doç. Dr. Tülek, AA muhabirine havaların ısınmasıyla birlikte Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nin canlandığını ifade etti.

        Enstitünün Karaağaç'taki yerleşkesinde Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle 6 yıl önce kurulan deneme bahçesinde önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Tülek, "Burada gerek bölgemizde yetişen gerekse ülkemizin farklı illerinde kentimizin iklim koşullarına uyum sağlayan tıbbi aromatik özelliğe sahip türleri yetiştiriyoruz. Amacımız, üreticilere model olmak. Çiftçilerimizin katma değeri yüksek ürünleri yetiştirip gelir elde etmesini istiyoruz." dedi.

        Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanıldığını belirtti.

        Bu ürünlere olan talebin sürekli arttığını anlatan Tülek, bölge çiftçisinin daha dar alanlardan yüksek gelir elde etmesini sağlamak için örnek çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

        Bölgenin ekolojik koşullarına uyum sağlayan bitkilerin deneme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Tülek, şunları kaydetti:

        "Burada adaptasyon çalışmaları yürütüyoruz. Yaklaşık 60 civarında bitkimiz mevcut. Tek yıllık ve çok yıllık bitkiler var. Çalı ve ağaç formunda bitkilerimiz mevcut. Sarı kantaron, zambak, lavanta, biberiye, mahlep ve aronya gibi pek çok bitki var. Bunların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde adaptasyonu sağlanmış bitkiler çiftçilerimiz tarafından üretiliyor. Bunlardan birisi aronya bitkisi, bölgemizde aronya plantasyonları kurulmaya başlandı. Yine Edirne kırmızısı bitkisi üretilmeye başlandı. Amacımız, ilk olarak bitkilerin adaptasyonu sağlamak ve ardından ürünlerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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