Edirne'yi Kakava-Hıdırellez Şenlikleri coşkusu sardı

Edirne'de Romanlar, müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.

Kakava geleneği kapsamında Roman müzik toplulukları, rengarenk kostümleriyle Edirne'nin cadde ve meydanlarında dolaşarak şenlik havasını artırıyor.

Neşeli şarkılar ve coşkulu danslarla vatandaşları Sarayiçi'ndeki kutlamalara davet eden Romanlar, baharın gelişini hep birlikte kutlama çağrısı yapıyor.

Vatandaşları Kakava'ya davet eden Recep Gedikli, AA muhabirine şenliklerin çok güzel olacağını söyledi.

Bu yıl şenliklerde coşkunun daha da fazla olacağını anlatan Gedikli, "Bizim geleneğimiz çok güzel. Suya gideriz, dal kırarız, sütlaç yaparız, ateş yakarız. İnsanlarımızla eğleniriz." dedi.

İpek Bel ise herkesi Edirne'deki şenliklere beklediklerini dile getirdi.

Kakava, Roman kültürünün baharı karşılamak için gerçekleştirdiği köklü bir ritüel olarak öne çıkıyor.