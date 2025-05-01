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        Trakya Üniversitesi öğrencileri Meriç Nehri kenarında açık laboratuvar etkinliği yaptı

        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri "Fen öğretiminde okul dışı öğrenme" dersi kapsamında Meriç Öğrenci Tesisleri'nde açık laboratuvar etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:31
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        Trakya Üniversitesi öğrencileri Meriç Nehri kenarında açık laboratuvar etkinliği yaptı
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        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri “Fen öğretiminde okul dışı öğrenme” dersi kapsamında Meriç Öğrenci Tesisleri'nde açık laboratuvar etkinliği gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik süresince öğretmen adayları, danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım eşliğinde Edirne'ye ait su ve toprak örnekleri üzerinde çeşitli analizler yaparak saha temelli bir öğrenme deneyimi yaşadı.

        Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalarla, su örneklerinin sertlik, pH, bulanıklık ve klor tayinleri yapıldı. Toprak örneklerinde pH değeri ve su tutma kapasitesi belirlendi.

        Çevreden toplanan çiçeklerle doğal indikatörler oluşturularak asit-baz ayırt etme çalışmaları gerçekleştiren öğrenciler, etkinliğin son bölümünde topladıkları yapraklar ile renkli yaprak baskıları hazırladı.

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