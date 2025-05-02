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        Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:04 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:04
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        Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.A. idaresindeki 22 ABR 962 plakalı ciple, U.E. yönetimindeki 22 AEB 196 plakalı motosiklet Lozan Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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