Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.A. idaresindeki 22 ABR 962 plakalı ciple, U.E. yönetimindeki 22 AEB 196 plakalı motosiklet Lozan Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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