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        Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet

        SALİH BARAN - Edirne'de Roman vatandaşların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, geleneksel kıyafetlerini giyerek insanları müzik ve danslarıyla Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne davet ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:11
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        Çeribaşı Fikri Ocak'tan Kakava'ya renkli davet
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        SALİH BARAN - Edirne'de Roman vatandaşların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, geleneksel kıyafetlerini giyerek insanları müzik ve danslarıyla Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne davet ediyor.

        Yapılan seçimle 2008 yılında "Çeribaşı" seçilen Ocak, her sabah geleneksel giysileriyle evinden çıkarak mahallesini selamlıyor.

        Renkli takım elbisesi, kulağına taktığı gül ve boynuna bağladığı kırmızı yazmasıyla dikkati çeken Ocak, mahalle sakinleriyle sohbet ettikten sonra müzisyenlerin buluşma noktası olan kahvehaneye geçiyor.

        Günün programını burada müzisyenlerle belirleyen Ocak, daha sonra şenliklere davet çalışmalarına başlıyor.

        Kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen Ocak, tarihi çarşılarda, Selimiye Meydanı'nda ve zaman zaman ilçelerde Roman müzikleri ve danslarıyla Kakava'ya davetini sürdürüyor.

        Roman kültüründe baharın gelişi olarak kabul edilen Kakava'nın, katılım arttıkça daha coşkulu geçtiğini belirten Ocak, bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

        - "Çeribaşı olmazsa Kakava da olmaz"

        Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava'nın Romanların bir yıl boyunca beklediği, bolluk ve bereket için çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği kutlama olduğunu söyledi.

        Kakava'nın uluslararası buluşma noktası haline geldiğini belirten Ocak, her yıl binlerce kişinin Edirne'ye akın ettiğini dile getirdi.

        Kakava ateşinin dünyanın dört bir yanından insanları Edirne'ye çektiğini anlatan Ocak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen var. Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, hatta Çin'den gelen dostlarımız var. Bana diyorlar ki, 'Çeribaşı olmazsa Kakava da olmaz.' Ben de diyorum ki bu sevgi, bu sıcaklık içindir. Biz burada insanlarla dost oluyoruz. Kakava, insanları birbirine bağlayan bir köprüdür." diye konuştu.

        - Kutlamalar kortej yürüyüşüyle 5 Mayıs'ta başlıyor

        Kakava kutlamalarının 5 Mayıs'ta kortej eşliğinde Sarayiçi'ne bağlayan Kanuni Köprüsü'nden giriş yapılarak başlatıldığını belirten Ocak, şunları paylaştı:

        "Valimiz, belediye başkanımız, değerli protokol ve halktan oluşan kortejle, tabii ben de en öndeyim, köprüden giriş yaparız. Halkı selamlar, ateşin yanacağı alana geçeriz. Konuşmalar olur önce, ben de konuşmamda sancağımı, bayrağımı, milletimi, Türkiye'mi sevdiğimi söylerim.

        Sonra ateş yakılır, bu bir dostluk ateşidir. Ateş biraz harı söndü mü üstünden atlanır, sabaha kadar özellikle Roman mahallelerinde eğlenceler olur. 6 Mayıs sabaha karşı da mahallelerden davullarla Tunca'ya gelinir, burada yüz yıkayan olur, ağaç dalı alıp bereket için evinin kapısına asanlar olur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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