Edirne'de çalınan büyükbaş hayvanalar dron destekli operasyonla bulundu

Edirne'de ağıldan çalınan 6 büyükbaş hayvan drone destekli operasyonla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde oturan M.S.nin 6 büyükbaş hayvanın ağılından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve olay yeri inceleme timleri tarafından yapılan araştırmalar ve drone ile bölgenin taranması sonucu hayvanların H.K. ve E.K. tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Çalınan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.