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        Edirne'de çalınan büyükbaş hayvanalar dron destekli operasyonla bulundu

        Edirne'de ağıldan çalınan 6 büyükbaş hayvan drone destekli operasyonla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:36
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        Edirne'de çalınan büyükbaş hayvanalar dron destekli operasyonla bulundu
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        Edirne'de ağıldan çalınan 6 büyükbaş hayvan drone destekli operasyonla bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde oturan M.S.nin 6 büyükbaş hayvanın ağılından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ve olay yeri inceleme timleri tarafından yapılan araştırmalar ve drone ile bölgenin taranması sonucu hayvanların H.K. ve E.K. tarafından çalındığı tespit edildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Çalınan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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