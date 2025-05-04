Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı
Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.
Edirne'de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.B. idaresindeki 59 UB 850 plakalı otomobil, Havsa-Edirne kara yolu Sazlıdere köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan K.B ve yanında bulunan eşi sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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