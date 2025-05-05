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        Çinli firma Türk ortağıyla Edirne'de rüzgar türbini parçaları üretecek

        Çinli firma, Türk ortağıyla Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kurulacak Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) rüzgar türbini parçaları üretecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:32
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        Çinli firma Türk ortağıyla Edirne'de rüzgar türbini parçaları üretecek
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        Çinli firma, Türk ortağıyla Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kurulacak Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) rüzgar türbini parçaları üretecek.

        Uzunköprü'de 1000 dekarlık alanda kurulacak Atatürk OSB'de yatırım yapacak firmalarla Edirne Valiliği Toplantı Salonu'nda arsa tahsis imza töreni gerçekleştirildi.

        OSB'de altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla fabrikaların inşasına başlanacak.

        Sanayi bölgesine Türkiye'deki ortağı Ekin Makina ile yatırım yapma kararı alan Çinli Tiron Firması, Avrupa'daki üretimini Türkiye'ye kaydıracak.

        Çinli firma, Türk ortağıyla rüzgar türbini parçaları üreterek yurt içi ve yurt dışına satacak.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, sanayi bölgelerinin kurulması ve fabrikaların açılmasıyla istihdama katkı sağlandığını söyledi.

        Edirne'nin tarım ve turizm şehri olduğunu bir diğer yandan sanayinin de gelişmesini önemsediklerini belirten Sezer, "Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi teknolojilerin olduğu, çevreye duyarlı sanayilerin de Edirne'de olmasını istiyoruz." dedi.

        Sezer, Uzunköprü'de kurulacak sanayi bölgesiyle ilgili geçen yıl yer değişikliğine gidildiğini ve 1 yıl içerisinde önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

        Firmalardan çok fazla başvuru geldiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Söz verdiğimiz için 3 firmamızla sözleşme yapacağız ama bundan sonra daha katma değeri olan ve kapasiteli firmalara tahsisleri yapacağız. Bizim yerimiz çok değerli. OSB'lerin altyapılarını en üst teknolojilerle yapıyoruz. İnşallah Edirne'mize ve ülkemize çok güzel katma değeri olan, yüksek istihdamın sağlandığı ve firmaların bol kazançlar elde ettiği yatırımlar olmasını temenni ediyorum."

        Sezer, Keşan ve İpsala'daki OSB'lerde de çalışmaların hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise kent için önemli yatırım hamleleri yapıldığını ifade etti.

        Uzunköprü'de kurulacak sanayi bölgesine ciddi bir talep olduğunu belirten Aksal, "Hepimiz heyecanlıyız, birlikte ve beraberlik içerisinde inşallah hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Edirne'nin toprakları çok verimli, arazileri çok kıymetli. Onun için yer konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz. Destek veren bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Çinli Tiron Firması Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Yamin de Türkiye'de yatırım yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        Türkiye'de yatırımcıların desteklendiğini ifade eden Zhang, "Doğaya saygılı güzel bir üretim tesisi kuracağız. Rüzgar türbin parçaları üreteceğiz. Çok güzel istihdam sağlayacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından arsa tahsisleri için imzalar atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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