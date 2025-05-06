Edirne'de 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gişeler mevkisinde Bulgaristan plakalı I.Z'nın kullandığı aracı durdurdu.

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

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