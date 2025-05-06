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        Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:12
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        Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Ekipleri kısa sürede yangını büyümeden söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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