Edirneli güreşçi Eylem Engin, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda altın madalya kazandı

Şampiyonada Edirne TOHM sporcuları Büşra Efe ve Nil Aktaş da bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Engin ve antrenör ekibini tebrik etti.

Serhad Şehri Spor Kulübü ve Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Engin, 2-4 Mayıs'taki 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından bir başarıya daha imza attı.

Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Antalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda birinci oldu.

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