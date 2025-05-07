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        Edirneli güreşçi Eylem Engin, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda altın madalya kazandı

        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Antalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:06
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        Edirneli güreşçi Eylem Engin, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda altın madalya kazandı
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        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Antalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda birinci oldu.

        Serhad Şehri Spor Kulübü ve Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Engin, 2-4 Mayıs'taki 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından bir başarıya daha imza attı.

        Milli güreşçi, 72 kilogramda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Engin ve antrenör ekibini tebrik etti.

        Şampiyonada Edirne TOHM sporcuları Büşra Efe ve Nil Aktaş da bronz madalya kazandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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