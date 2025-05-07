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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi

        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:37
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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi
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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

        Ö.T. idaresindeki 22 ADN 504 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda B.K. yönetimindeki 22 ADU 160 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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