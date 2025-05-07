Trakya Üniversitesinde "Psikolojik Dayanıklılık ve Sosyal Medya Bağımlılığı" semineri düzenlendi

Sosyal Hizmet Uzmanı Kızılkaya ise “Psikolojik Dayanıklılık” başlıklı konuşmasında, dayanıklılık kavramının insan psikolojisindeki yeri, stresle başa çıkma yolları ve ruhsal sağlamlık üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Uzman Psikolog Kazanç Gere, “Sosyal Medya Nedir?” başlıklı sunumunda, sosyal medya kullanım istatistikleri, platformların olumlu ve olumsuz yönleri, tüketim ve üretkenlik odaklı kullanım biçimleri ile sosyal medya bağımlılığının bireysel ve toplumsal risklerine ilişkin bilgi verdi.

Seminerde Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Şevki Kızılkaya ve Uzman Psikolog Çiğdem Kazanç Gere sunum yaptı.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.