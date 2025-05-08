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        Edirne'de 4 ayda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de, yılın ilk dört ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:45
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        Edirne'de 4 ayda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'de, yılın ilk dört ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 2025'in ilk 4 ayında yapılan operasyonlarda 297 kilogram uyuşturucu, 35 bin 177 sentetik ecza ve 3 bin 978 uyuşturucu hap yakalandı.

        Operasyonlarda gümrük kaçağı 15 bin 394 ilaç ve 540 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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