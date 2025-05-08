Edirne'de 4 ayda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de, yılın ilk dört ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de, yılın ilk dört ayında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2025'in ilk 4 ayında yapılan operasyonlarda 297 kilogram uyuşturucu, 35 bin 177 sentetik ecza ve 3 bin 978 uyuşturucu hap yakalandı.
Operasyonlarda gümrük kaçağı 15 bin 394 ilaç ve 540 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
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