Edirne'de "hırsızlık" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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