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        6. Trakya Eczacılık Günleri başladı

        Edirne Eczası Odası ev sahipliğinde düzenlenen 6. Trakya Eczacılık Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:23
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        6. Trakya Eczacılık Günleri başladı
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        Edirne Eczası Odası ev sahipliğinde düzenlenen 6. Trakya Eczacılık Günleri başladı.

        Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, programda yaptığı konuşmada, dünyadaki değişimlere ayak uydurup eczacılık mesleğini geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Bilimsel bilginin üretilmesi ve paylaşılmasının mesleğin gelişimi için önemli olduğunu belirten Üney, "Yeni fikirler edinmek ve kendimizi geliştirmek için her zaman iletken olmak durumundayız. Birbirimizi dinlemeye, birbirimizden öğrenmeye, birlikte hareket etmek için ortak aklı aramaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

        Üney, eczacıların haklarının korunması adına yapılan çalışmalar kapsamında ilaç fiyat kararnamesinin standarda bağlandığını ve SGK protokolünün imzalandığını dile getirdi.

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da eczacıların hastaların ilaca ulaşmasında çok önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Sait Yücel, Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Cenk Kes, Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Tolga Çetinkaya ve Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Turgut Pehlivan da açılış programında konuşma yaptı.

        Programa, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, SGK Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, akademisyen ve eczacılar katıldı.

        Etkinlik yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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