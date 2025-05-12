Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı

        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri törenle başladı.

        Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde oluşturulan kortej, mehter takımı eşliğinde Balkan Kongre Merkezi önündeki tören alanına geldi.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, burada yaptığı konuşmada, bir üniversitenin gücünün o öğrencilerin, akademik ve idari personelin çalışma gayreti, enerjisi ve yaratıcı düşünceleriyle ölçüldüğünü söyledi.

        Öğrencilerin azmi, öğrenme merakı ve sosyal faaliyetlere katılımının üniversitenin pozitif yöndeki enerjisini ve gücünü her geçen gün artırdığını belirten Hatipler, şunları kaydetti:

        "Bizler öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin de gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu şenliklerin uzun bir aradan sonra büyük bir çalışmayla yeniden yapılması bizim bu konudaki titizliğimizin en önemli göstergesidir.

        Bu şenliklerle birlikte bundan sonra farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilerimiz bir araya gelecekler, bir taraftan sanatın uluslararası ve tarihi içinde değişmeyen diliyle konuşacaklar diğer taraftan sporun birleştirici gücünden istifade ederek birlik ve beraberlik içerisinde hareket edecekler. Kültürel faaliyetlerle kadim kültürümüzü dünden bugüne, bugünden de yarına taşıyacaklar."

        Hatipler, şenliklerin öğrencilik yıllarının en fazla hatırda kalan etkinlikleri olduğunu belirterek, şenliklerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mehteran konseri ve halk oyunları gösterisiyle sona eren programa, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Konserler, spor turnuvaları, sinema ve tiyatro gösterimlerinin yer alacağı şenlikler, 16 Mayıs Cuma günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

        Benzer Haberler

        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
        7 yaşındaki Zeynep, gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
        7 yaşındaki Zeynep, gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
        Edirne'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Edirne'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti
        Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti
        Kapıkule'de mobilya yüklü minibüste 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de mobilya yüklü minibüste 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu