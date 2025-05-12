Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı

Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri törenle başladı.

Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde oluşturulan kortej, mehter takımı eşliğinde Balkan Kongre Merkezi önündeki tören alanına geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, burada yaptığı konuşmada, bir üniversitenin gücünün o öğrencilerin, akademik ve idari personelin çalışma gayreti, enerjisi ve yaratıcı düşünceleriyle ölçüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin azmi, öğrenme merakı ve sosyal faaliyetlere katılımının üniversitenin pozitif yöndeki enerjisini ve gücünü her geçen gün artırdığını belirten Hatipler, şunları kaydetti:

"Bizler öğrencilerimizin akademik ve bilimsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin de gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu şenliklerin uzun bir aradan sonra büyük bir çalışmayla yeniden yapılması bizim bu konudaki titizliğimizin en önemli göstergesidir.

Bu şenliklerle birlikte bundan sonra farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilerimiz bir araya gelecekler, bir taraftan sanatın uluslararası ve tarihi içinde değişmeyen diliyle konuşacaklar diğer taraftan sporun birleştirici gücünden istifade ederek birlik ve beraberlik içerisinde hareket edecekler. Kültürel faaliyetlerle kadim kültürümüzü dünden bugüne, bugünden de yarına taşıyacaklar."