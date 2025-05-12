Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'ndaki törende SGK İl Müdürü Süleyman Lale, anıta çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Lale, sosyal güvenlik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde gelişmesi amacıyla bu haftanın önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Kurumlarının vatandaşlara doğumlarından ölümüne kadar sağlık ve sigorta anlamında sosyal güvenlik hizmeti sunduğunu hatırlatan Lale, "Nüfusumuzun hemen hemen tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezlerinde kolay erişilebilir etkin, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sigortalılarımız ve işverenlerimize yerinde hizmet vermekteyiz." dedi.
Lale, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak mesai arkadaşlarına başarı diledi.
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