Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'ndaki törende SGK İl Müdürü Süleyman Lale, anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Lale, sosyal güvenlik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde gelişmesi amacıyla bu haftanın önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

        Kurumlarının vatandaşlara doğumlarından ölümüne kadar sağlık ve sigorta anlamında sosyal güvenlik hizmeti sunduğunu hatırlatan Lale, "Nüfusumuzun hemen hemen tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezlerinde kolay erişilebilir etkin, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sigortalılarımız ve işverenlerimize yerinde hizmet vermekteyiz." dedi.

        Lale, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak mesai arkadaşlarına başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı
        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı
        7 yaşındaki Zeynep, gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
        7 yaşındaki Zeynep, gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
        Edirne'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Edirne'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti
        Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti
        Kapıkule'de mobilya yüklü minibüste 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de mobilya yüklü minibüste 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu