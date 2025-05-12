Trakya Üniversitesinde kadın girişimciliğine yönelik farkındalık eğitimleri tamamlandı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "Kadın Girişimci Akademisi ve Kapasite Geliştirme Farkındalık Toplantıları" sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 hafta süren toplantılarda kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının kişisel ve mesleki kapasitelerini geliştirmek amaçlandı.

Programda, Trakya Üniversitesinin dış paydaşlarından TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilerek, bölgedeki kadın girişimcilere destek sunmak hedeflendi.

Kadın girişimcilere, girişimci adaylarına ve öğrencilere, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Boyacıoğlu ile TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan tarafından katılım belgeleri takdim edildi.