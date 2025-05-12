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        Edirne Valisi Sezer, kentteki suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını anlattı:

        Edirne Valisi Yunus Sezer, narkotikle mücadelede çok başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:10
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        Edirne Valisi Sezer, kentteki suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını anlattı:
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, narkotikle mücadelede çok başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Vali Sezer, Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte düzenlediği basın toplantısında, narkotik suçlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

        Sezer, yılın 4 ayında 102 şüpheli hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli makamlarca işlem yapıldığını belirtti.

        - "Yakalamalarda geçen yıla oranla yüzde 156 artış var"

        Kentte kaçakçılık olaylarıyla ilgili polis, jandarma ve gümrük muhafaza memurlarının yoğun çalışma yürüttüğünü vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "İlk 4 aylık dönemde 403 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Narkotikle mücadelede de çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Bugün sabaha karşı dört gibi 115 kilogram skunk emniyet birimlerimizce ele geçirildi. Dün aynı saatlerde 76 kilogram metamfetamin gümrük muhafaza ekiplerimiz yakaladı.

        Geçen yılın aynı dönemlerine göre yüzde 156 yakalamalarda artış var. Yakaladığımız gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değeri 3,5 milyar lira. Bunun dışında 1039 kilogram esrar, 1914 kilogram skunk, 83 kilogram kokain, 45 kilogram metamfetamin, 3 bin 987 ekstazi ile 55 bin 215 sentetik ecza yakalanmış durumda. Arkadaşımız gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Hepsini tebrik ediyorum."

        Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadelenin etkin şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

        - 4 ayda sınırı geçmeye çalışan 170 şüpheli yakalandı

        Vali Sezer, yasa dışı göç ve terörle mücadelede alınan önlemleri de aktardı.

        Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında bu yılın 4 ayında göçmen trafiğinde yüzde 50 azalma olduğunu belirten Sezer, yakalanan başarıda alınan önlemlerin büyük payı olduğunu söyledi.

        Organizatörlerle ilgili de ciddi çalışma yürüttüklerini anlatan Vali Sezer, "İlk 4 ayda 86 organizatör yakalandı. Yine göçmen kaçakçılığına karışan 112 araç yakalandı. Bunun dışında ilk 4 ayda sınırı geçmeye çalışan 170 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim ettik, bunlardan 96'sı terör örgütü mensubu, diğerleri ise adli suçlardan aranan kişiler." dedi.

        Vali Sezer, alınan önlemler sayesinde Edirne'nin düzensiz göçmenlerin rotası olmaktan büyük bir oranda çıktığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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