Edirne Valisi Sezer, kentteki suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını anlattı:

Edirne Valisi Yunus Sezer, narkotikle mücadelede çok başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Vali Sezer, Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası Valilikte düzenlediği basın toplantısında, narkotik suçlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Sezer, yılın 4 ayında 102 şüpheli hakkında "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli makamlarca işlem yapıldığını belirtti.

- "Yakalamalarda geçen yıla oranla yüzde 156 artış var"

Kentte kaçakçılık olaylarıyla ilgili polis, jandarma ve gümrük muhafaza memurlarının yoğun çalışma yürüttüğünü vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"İlk 4 aylık dönemde 403 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Narkotikle mücadelede de çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Bugün sabaha karşı dört gibi 115 kilogram skunk emniyet birimlerimizce ele geçirildi. Dün aynı saatlerde 76 kilogram metamfetamin gümrük muhafaza ekiplerimiz yakaladı.

Geçen yılın aynı dönemlerine göre yüzde 156 yakalamalarda artış var. Yakaladığımız gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değeri 3,5 milyar lira. Bunun dışında 1039 kilogram esrar, 1914 kilogram skunk, 83 kilogram kokain, 45 kilogram metamfetamin, 3 bin 987 ekstazi ile 55 bin 215 sentetik ecza yakalanmış durumda. Arkadaşımız gece gündüz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Hepsini tebrik ediyorum."