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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışı yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı

        Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:23
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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışı yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı
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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği park halindeki 2 aracı inceledi.

        Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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