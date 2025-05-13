Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışı yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı

Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.

Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı.

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