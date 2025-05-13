Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
A.B'nin kullandığı 59 AEV 919 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi'nde M.T. idaresindeki 59 RL 584 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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