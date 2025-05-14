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        Üniversite öğrencileri ürettikleri elektrikli otomobille TEKNOFEST'te zirveyi hedefliyor

        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, tasarlayıp üretimini gerçekleştirdikleri elektrikli otomobil "Pehli 1" ile TEKNOFEST'te birinci olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:23
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        Üniversite öğrencileri ürettikleri elektrikli otomobille TEKNOFEST'te zirveyi hedefliyor
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        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, tasarlayıp üretimini gerçekleştirdikleri elektrikli otomobil "Pehli 1" ile TEKNOFEST'te birinci olmayı hedefliyor.

        Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2014 yılında kurulan "Pehlivan Team" adlı ekip, elektrikli otomobiller geliştirmeye başladı.

        Birçok yarışmaya katılıp dereceler elde eden ekibin son üyeleri de "Pehli 1" adını verdikleri otomobilin üretimini yaptı.

        Tasarımından üretime öğrencilerin emeğiyle hazırlanan otomobili geliştirme çalışmaları sürüyor.

        Karbon fiber otomobilde güç kaynağı olarak da ASPİLSAN tarafından üretilen yerli pil kullanılıyor.

        Aracı iyileştirme çalışmalarına üniversitedeki atölyede devam eden öğrenciler, TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

        - Önceki araçlardan daha hafifini ürettiler

        Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Fatih Coşar, AA muhabirine, 2014 yılında kurulan ekibin bugüne kadar 4 araç ürettiğini, kendilerinin son aracı geliştirdiğini söyledi.

        Aracın önceki modellere göre en büyük avantajının azalan ağırlığı olduğunu belirten Coşar, şunları anlattı:

        "Diğer araçlara göre en az 50 kilogram kazancımız var. Ayrıca bu aracımız diğer araçlara göre çok daha modüler. Herhangi bir sorun yaşamamız durumunda, sorun yaşadığımız kısmı söküp yenisini takarak yarışa devam edebiliyoruz. Bu modülerlik geçmişte ürettiğimiz araçlarda olmayan bir özellik. Aracın tüm parçalarını, gövde dahil, atölyemizde ürettik. Boyasını da atölyede biz yaptık. Jantları yine kendi tasarımımız. Aracın her parçası bizim kendi emeğimiz, tasarımımız."

        Coşar, aracın elektronik aksamı ve batarya yönetim sistemi dahil olmak üzere tüm parçalarını ürettiklerini dile getirdi.

        - "TEKNOFEST'te birinci olacağımıza inanıyoruz"

        Gövde olarak teslim aldıkları otomobile gerekli güçlendirmeleri yaptıklarını aktaran Coşar, şunları kaydetti:

        "Bütün yürür aksam, elektronik parça, yazılım her şeyini değiştirdik. Aracımızın menzili şu an 60 kilometre, 60 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Şu an yarışa hazırlık sürecindeyiz. Bu süreç tamamlandığında aracımızın menzilini 120 kilometreye, hızımızı da 110 kilometreye kadar artırmayı düşünüyoruz. Pilimiz 2 saatte tamamen şarj olabilecek özellikte. Bu bize gerek yarışta gerek test sürüşlerinde büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda aracımızda rejenere sistem dediğimiz geri kazanım özelliğimiz de var. Aracımız hareket halindeyken kendi kendini şarj edebiliyor. Hedefimiz ve beklentimiz birinci olmak. Aracımıza ve kendimize güveniyoruz. TEKNOFEST'te de birinci olacağımıza inanıyoruz."

        - Ekibin en zayıfı aracı kullanıyor

        Aynı bölümde öğrenim gören, takımın mekanik ekip başkanı Mirza Berk Demirtaş, takımın en hafif üyesi olduğu için otomobilin sürücülüğünü yaptığını belirtti.

        Seri üretim araçları kullanmanın sıradan olduğunu, ancak özel üretim bir araç kullanmanın farklı hissettirdiğini anlatan Demirtaş, "Kendiniz üretince daha farklı ve özel bir his yaşıyorsunuz. Gördüğünüz eksikleri kendi isteğinize göre, kendi tasarımınıza göre değiştirip özel bir araç üretiyorsunuz ve bu aracı da tüm Türkiye'ye tanıtıyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik. Yarışmada beklentimiz tabii ki birincilik. Diğer takımlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Gerek gövde ve mekanik gerekse elektrik ve yazılım olarak kendimizi önde görüyoruz." diye konuştu.

        - "Öğrencilerimizin emeği büyük"

        Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamer Özben de otomobilin performansının her geçen gün arttığını belirtti.

        Üniversitenin öğrencileri desteklediğini vurgulayan Özben, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin emeği çok. Ders dışında kafelerde oturmak yerine atölyede vakit geçiriyorlar. Edirne'yi, Trakya Üniversitesini ve fakültemizi gururla temsil ediyorlar. Bu tür çalışmalar, AR-GE tabanlıdır. Birincilik, ikincilikten ziyade kendimizi geliştirmemiz önemli. Öğrencilere atölyelerde çalışma, üretim konusunda kendilerini ispatlama şansı verdiğimiz için bu tür şeylere yarışmadan ziyade AR-GE gözüyle bakıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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